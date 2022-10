Raccontare il Paese e chi lo guida, in Italia e all'estero. Farlo senza tifoserie e spin di parte, ma con aplomb istituzionale. Per questo Giorgia Meloni ha incontrato martedì alla Camera Andrea Bonini, 48 anni, giornalista di Sky con una lunga esperienza da chigista. Durante il faccia a faccia (riportato dal Foglio) la leader di FdI ha proposto al cronista - con cui c'è una consuetudine risalente nel tempo - di guidare la comunicazione della presidenza del Consiglio. Un ruolo di vertice. Che prevede il coordinamento di altri due responsabili stampa: un cronista esperto di economia e un altro che gestirà i rapporti con i media stranieri.

Un giornalista indipendente

Bonini, per il momento, non ha sciolto le riserve. Ma, a prescindere dall'esito, il vis-a-vis dice già qualcosa del nuovo corso immaginato dalla premier in pectore del centrodestra. Che per spiegare il prossimo governo punta su un giornalista indipendente e non su un collega (Meloni, lo ricorda sempre, è giornalista) già rodato tra le fila del partito conservatore. Anche qui, come nella squadra di ministri, un innesto tecnico in un esecutivo che più politico non potrebbe essere. Senza nulla togliere ai veterani dell'ufficio stampa di FdI, che in parte seguiranno Meloni a Chigi. Una soluzione - questa l'idea della leader - che al piglio istituzionale del team di Mario Draghi unisca una sensibilità più politica (ad esempio nella cura dei social). Senza però tornare agli eccessi che negli scorsi anni hanno segnato l'avventura di alcuni spin doctor chigisti.

Fra. Bec.