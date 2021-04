Soluzione fisiologica ai pazienti al posto del vaccino anti Covid, medico di base indagato a Falconara

Erano convinti di aver ricevuto il vaccino anti Covid Pfizer quando invece gli era stata somministrata della semplice soluzione fisiologica. Potrebbero essere circa 30 i casi di pazienti vittime di un presunto bluff da parte del loro medico di base di Falconara Marittima (Ancona). Sul caso sta ora indagando la Squadra Mobile di Ancona, coordinata dalla Procura, per le accuse di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale. Lo studio del medico è stato perquisito per acquisire una documentazione.

A far scattare l'allarme sarebbero stati il sospetto generatosi in tre dei suoi pazienti relativo alle attestazioni di vaccinazione e le inesattezze sul tipo di vaccino inoculato e sulle date di richiamo fornite loro dal dottore.

