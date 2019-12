Hostess precipitata dallo yacht: era una 30enne irlandese. Discoteca chiusa per 20 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la morte dihostess irlandese di trent'anni, si spengono le luci a Marina Dorica, Ancona: la giovane è morta lo scorso 23 novembre, precipitata dallo yacht su cui lavorava, e la Polizia ha ordinato la chiusura temporanea per 20 giorni del, l'ex Sui, che resterà off limits per 20 giorni. È questa la punizione inflitta dal questore Claudio Cracovia, dopo la tragedia avvenuta meno di due settimane fa.La giovane, di rientro dalla discoteca di via Mascino in stato d’(a giudicare dalle immagini riprese dalla videosorveglianza in cui la si vede barcollare) scivolò e precipitò in mare dalla passerella del mega yacht da 59 metri su cui stava rientrando dopo una serata passata con i colleghi dello staff a divertirsi, tra musica e brindisi. Era tornata da sola, forse perché non si sentiva bene: i suoi colleghi avevano trovato la sua borsa appoggiata sulla scaletta e avevano dato l'allarme. ​Il corpo era stato trovato la mattina seguente poco distante.Questa mattina gli agenti della Divisione Amministrativa della questura, insieme ai poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti, si sono portati a Marina Dorica per notificare il provvedimento restrittivo al titolare del locale, inaugurato a settembre con il nuovo nome di Rio Club dopo la fine dell’era Sui. È stato disposto dal questore, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza per «prevenire possibili fonti di pericolo per l'ordine pubblico e la moralità pubblica o per la sicurezza dei cittadini».Una, l’unica rimasta nel panorama della movida dorica, che si era distinta per il sunday party dedicato ai minorenni all’insegna di un divertimento sano e a gradazione alcolica zero, ma che ora potrà riaprire i battenti solo a Natale: annullate, dunque, le feste in programma. La colpa dei gestori del Rio Club? Aver servito drink alla povera Mairead, nonostante fosse entrata nel locale già, come appurato dagli investigatori della Squadra Mobile durante le indagini.