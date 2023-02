Cospito, a Roma fumogeni e striscione all'Altare della Patria. «L'Italia tortura». Identificati alcuni attivisti

Roma, blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della Patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta «L'Italia tortura, con Alfredo no al 41bis». Alcune persone sono state già identificate. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico, in sciopero della fame, contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis.

Cospito, Delmastro interrogato due ore dai pm. «Nessuna rivelazione, atto non secretato»

Cassazione blindata

Servizi di ordine pubblico sono stati disposti dalla Questura di Roma per domani nella zona della Cassazione dove è in programma la camera di consiglio che deve decidere sul ricorso avanzato dal difensore di Alfredo Cospito, dopo il «no» del tribunale di Sorveglianza al reclamo avanzato contro il 41 bis. Un sit in di sostengo all'anarchico in sciopero della fame da oltre 120 giorni è in programma dalle ore 11 in piazza Cavour. Previsto un potenziamento dei controlli anche intorno agli obiettivi ritenuti sensibili.