Il ministro Roberto Speranza: «Analisi in farmacia e vaccini obbligatori, via alle assunzioni»

Più risorse per rafforzare gli organici degli ospedali, ma anche ammodernare macchinari e immobili. Sfruttare la rete di 50mila studi medici e 19mila farmacie, con la possibilità di decentrare gli accertamenti meno complessi, in modo da liberare i pronto soccorso dall’assedio quotidiano. E due punti fermi: resta la linea dell’obbligatorietà dei vaccini e vigilanza attenta sulla crisi dei rifiuti di Roma, per la quale in più occasioni l’Ordine dei medici ha lanciato l’allarme. Roberto...