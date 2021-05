Mattarella: «Attacco a paesaggio e natura è contro identità italiana ed europea»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce ogni forma di danneggiamento dell'ambiente e della natura un tradimento all'identità italiana ed europea. «Gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità, elemento costitutivo fondamentale di quella cultura europea cui l'Unione fa riferimento». Scrive il presidente in un intervento su Vanity Fair, che dedica il numero in edicola domani alla rinascita culturale del nostro Paese, in occasione del 75esimo anniversario della Repubblica.

«Guardando all'Italia -sottolinea il Capo dello Stato- si può ben dire che non solo di Città d'arte possiamo parlare quanto, davvero, di una intera 'penisola del tesoro', per richiamare il titolo di una lungimirante iniziativa del Touring Club Italiano. Ai musei si aggiungono le reti, preziose, delle librerie, dei teatri, degli auditorium, delle accademie e degli istituti, delle sale cinematografiche, delle gallerie d'arte, dei festival culturali, che rendono attuali le eredità italiane e accessibile la vivacità delle espressioni artistiche contemporanee».

«Questa immensa ricchezza -prosegue Mattarella- è costitutiva della stessa identità italiana, e merita di essere vissuta con piena consapevolezza del suo valore molteplice: storico, estetico, economico. Pensiamo alle parole del Presidente Ciampi quando osservava, nel 2003, che 'la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità', per concludere che 'la promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque una attività fra le altre per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenarià». Gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità, elemento costitutivo fondamentale di quella cultura europea cui l'Unione fa riferimento, partendo dal trattato di Lisbona, fin dal suo preambolo, citando le 'eredità culturali, religiose, e umanistiche dell'Europa', e impegnandosi a vigilare 'sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo'».

