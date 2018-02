Amazon e il braccialetto elettronico: blitz nello stabilimento della Meloni e di Trancassini. L'azienda: non ci saranno braccialetti

di Alessandra Lancia

«Blitz» (pacifico) di Giorgia Meloni al polo Amazon di Passo Corese. Con la leader di Fratelli d’Italia, che dopo la notizia del brevetto del braccialetto cerca-pacchi aveva proposto il boicottaggio di Amazon in nome della tutela di negozi di quartiere, anche Paolo Trancassini, candidato alla Camera per Fratelli d'Italia nel collegio reatino, e il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata.La delegazione è stata ricevuta dal general manager Tareq Rajjal e dal suo staff: insieme hanno visitato il mega polo da alcuni mesi in funzione nel reatino.«E' stato un incontro a tutto campo, cordiale e costruttivo - dice Trancassini a Il Messaggero - abbiamo espresso i nostri dubbi sulla necessità di un braccialetto elettronico sul cui reale scopo possono esserci dei dubbi. Abbiamo cercato di capire come funziona il loro sistema di reclutamento, chiedendo garanzie sul l’occupazione, specie per le assunzioni stagionali, per evitare che gente sia assunta e poi licenziata a stretto giro. Giorgia ha chiesto garanzie sulla tutela del Made in Italy, visto il tasso di merci contraffatte che viaggiano sull’e-commerce. Un rischio che hanno ammesso anche loro».«Fratelli d'Italia - ha ricordato Giorgia Meloni a margine della visita - aveva duramenteprotestato contro l'ipotesi che Amazon, la multinazionale dell'e-commerce utilizzasse un braccialetto elettronico per controllare i suoi dipendenti. Abbiamo accettato l'invito dell'azienda a venire a visitare il centro di distribuzione di Passo Corese. Abbiamo posto con forza la questione del braccialetto e anche quella della tutela del marchio italiano, del made in Italy dei prodotti che vengono venduti. Non ci sarà, dice l'azienda, un braccialetto per controllare i lavoratori italiani di Amazon. Siamo contenti di aver fatto chiarezza e continueremo a vigilare».