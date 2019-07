di Rosalba Emiliozzi

Dalle macerie che cadevano fitte e pesanti è riuscita a salvare i suoi due bambini, «usciti dai crolli come angeli, senza un graffio»., suo marito, il papà dei suoi figli, è rimasto incastrato sotto a una trave, con il tetto e la mansarda che, sbriciolati, premevano.La moglie, 46 anni, di quella orribile notte ricorda tutto. La terra che trema, il buio pesto, la pioggia di sassi, le pareti che non ci sono più, il marito che ancora vivo le parla da sotto un cumulo di detriti. La notte del 24 agosto dei tre anni fa, nel centro di Amatrice , la famiglia Rubei è stata svegliata dalla violenta scossa (magnitudo 6) delle 3,36. Il primo a balzare dal letto èLa casa - che era nella parte storica, la più bella del paese - non resiste alle unghiate della terra. «Veniva giù tutto, cadevano sassi, venivano giù forti, veloci, non si vedeva nulla, sono rimasta in piedi, tutt’intorno crollava. I bambini erano nella stanza accanto, li ho chiamati, la camera non c’era più, il terremoto aveva sposato il letto, loro».Lui bussa con un sasso contro le macerie, è vivo. «Ho tanto male alle gambe» dice. Una trave gli impedisce di muoversi. Poi arriva la seconda scossa. «Dai Angelica prendi i bambini e portali vai» dice Pompeo da sotto. E, in una sorta di testamento, aggiunge:«Voleva per loro un lavoro migliore del suo» racconta Angelica. Pompeo era il macellaio del paese, un uomo alto e buono, è morto a 53 anni. È una delle 299 vittime del sisma del Centro Italia del 2016, che ha raso al suoloe ha lasciato un dolore che non passa.Lei, ferita, con i bambini si mise ad aspettare nel parco del belvedere, vicino all’ex ristorante Roma. Poi la portarono all’ospedale, a L’Aquila. Aveva otto costole rotte, un trauma cranico e un altro alla mano. Con i bambini si stabilì in una casetta del capoluogo abruzzese. Dopo un anno è tornata ad Amatrice «per assecondare il desiderio dei miei figli - dice - sono molto attaccati al paese e sono voluti tornare». Ma per Angelica, chee da due anni cerca un lavoro vero, non c’è spazio ad Amatrice. «Mi sono rivolta più volte al Comune e mi hanno detto che non c’è nulla, che la situazione del paese è questa. Ma io ho bisogno di lavorare e, tornare all’Aquila». Perché nella mente di Angelica ci sono sempre le parole del marito: «Falli studiare».«Pompeo voleva molto bene ai bambini, ogni mattina li portava a scuola e poi andava prenderli, ci parlava, li coccolava, era una persona speciale».Oggi Angelica Barariu, originaria della Romania, e i figli - una femminuccia di 14 anni e un maschietto di 12 - vivono in una casetta del villaggio di«Non sono case di legno ma di latta, spesso si rompono, il parquet si stacca, le tubature danno problemi». Per andare avanti Angelica si arrangia con qualche lavoretto ma «così non ce la faccio più. Cerco un lavoro, devo onorare la promessa fatta a mio marito». Ha mandato curriculum ma nessuno le ha risposto. Ed è abitata a lavorare, è stata operaia in un'azienda di coni per gelati o in una fabbrica di scarpe. Poi ha sempre aiutato il marito.Nella pubblicazione “Gocce di memoria” della, a pagina 51, il marito viene ricordarto cosi: «Pompeo stava per compiere 54 anni, era il gestore della storica macelleria di Amatrice situata proprio sotto la torre civica. La sua attività commerciale si tramandava da generazioni, era stata avviata dal nonno Pompeo, per poi proseguire con il padre Toto. Lascia moglie e due figili». Col terremoto Angelica ha perso tutto, casa, negozio. «Siamo usciti di casa scalzi, non avevano più nulla». Per giorni hanno cercato Nero, il loro cane, che era stato portato al canile e che oggi vive con loro. «Le galline, invece, non le abbiamo ritrovate più, ne avevamo dieci, tutte con un nome, ci ero molto affezionata perché andavamo tutti i giorni insieme, io mio marito e i bambini, a dar loro da mangiare». Un'altra piccola quotidianità anch'essa portata via dal sisma.