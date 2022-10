Amanda Knox e Raffaele Sollecito di nuovo insieme a Gubbio, la foto a 15 anni dal caso Meredith. Lui: «Piacere e tristezza nel vederla»

Amanda Knox è tornata in Italia a giugno e dopo aver fatto tappa a Perugia si è concessa anche una gita a Gubbio con Raffaele Sollecito, l'ex fidanzato insieme al quale fu arrestata con l'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, 21 anni. Il viaggio in Italia avviene a 15 anni esatti dalla morte di Meredith, avvenuta il 2 novembre 2007.

La scelta di Gubbio non è casuale: i due fidanzati, entrambi studenti a Perugia, avevano in programma di fare una gita nel borgo umbro proprio il giorno in cui fu trovato il corpo di Meredith.

L'incontro a Perugia con gli ex legali e il cappellano

Amanda Knox a Perugia ha incontrato il suo difensore storico, l'avvocato Luciano Ghirga, insieme all'altro legale Carlo Dalla Vedova e all'ex cappellano della sezione femminile del carcere don Saulo Scarabattoli «L'ho trovata bene, tranquilla e affettuosa» ha detto l'avvocato Ghirga. «Prima era forse più estroversa mentre ora è molto mamma, concentrata sulla figlia Eureka».

La foto a Gubbio con Raffaele Sollecito

Raggianti mentre posano a braccetto per le strade di Gubbio lo scorso mese di giugno. È la foto di Amanda Knox e Raffaele Sollecito pubblicata in esclusiva dal britannico Mirror. Sono passati 10 anni dal loro ultimo incontro, avvenuto negli Stati Uniti.

«L'iniziativa è stata sua, ma l'idea di entrambi» racconta Raffaele Sollecito parlando dell'incontro di Amanda Knox a Gubbio «Ho provato emozioni contrastanti, sicuramente piacere di stare in buona compagnia. Ma anche tristezza per la tragedia che abbiamo subito».

L'incontro nella cittadina umbra di Gubbio non è casuale: l'ex coppia aveva in programma di andare il 2 novembre 2007, proprio il giorno in cui la studentessa universitaria di Leeds Meredith Kercher, 21 anni, fu trovata nella sua camera da letto con la gola tagliata e segni di violenza sessuale. Quattro giorni dopo, Sollecito e Knox furono arrestati.

«È stato così bello - ha raccontato Sollecito al tabloid britannico Mirror - avevamo programmato di andare lì il giorno in cui è stato trovato il corpo di Meredith. Avevamo programmato quel viaggio perché ovviamente non sapevamo cosa le fosse successo e quel giorno non avevamo impegni. È stato dolce-amaro tornarci perché dovevamo andare lì in circostanze così diverse, ma è stato bello per noi poter parlare di altro rispetto al processo per la morte di Meredith».

