Aereo diretto a Roma perde contatti radio, la Nato lancia l'allarme e invia due Eurofighter

Un aereo di linea croato diretto a Roma, decollato da Stoccolma, questa mattina ha perso contatti radio al momento del suo ingresso in Italia. Poco dopo le 9 del mattino è scattato l'ordine di decollo immediato da parte del CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell'area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO. Così due velivoli Eurofighter del 4° Stormo Caccia di Grosseto sono decollati su allarme, in gergo tecnico "scramble", per identificare l'aereo.

Aereo diretto a Roma, cosa succede

Una volta raggiunto il velivolo, un Airbus 320, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale "guida caccia" a terra, è stata effettuata la prevista procedura di "visual identification"(VID) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo, ripristinati i contatti radio, i due caccia sono rientrati a Grosseto, riprendendo il turno di prontezza a terra nell'ambito del servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.