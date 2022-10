Alessia Piperno arrestata in Iran, il padre: «Fermata alla sua festa di compleanno. Siamo molto preoccupati». Si muove la Farnesina

È stata arrestata mentre festeggiava il suo compleanno Alessia Piperno, la romana fermata a Teheran. A rivelarlo è il papà, Alberto, il quale ha spiegato che proprio da quel giorno non si avevano più tracce della figlia. L'uomo, titolare di una libreria nel quartiere Tuscolano di Roma, ha ricevuto diversi attestati di solidarietà per la vicenda. Il viaggio in Iran di Alessia Piperno era uno dei tanti che la ragazza continuava a fare ormai da sette anni, da quando aveva deciso di diventare una travel blogger molto conosciuta sui social.