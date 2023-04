Alessandria, ragazza minaccia il suicidio da un ponte: un carabiniere la raggiunge, le parla e la mette in salvo

Ad Alessandria una ragazza ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal ponte di Meier, ma è stata salvata da un carabiniere che, dopo essersi seduto accando alla giovane, l'ha convinta a desistere. Intorno alla mezzanotte, alla centrale operativa è arrivata la chiamata di aiuto di una donna che aveva appena ricevuto una videochiamata dalla figlia, seduta in precario equilibrio sul parapetto di un ponte. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia che ha trovato la giovane era seduta su una delle travi trasversali della struttura, con le gambe nel vuoto.

Ragazza minaccia di tagliarsi la gola, salvata dai carabinieri

Il salvataggio

Mentre uno dei militari in contatto con la centrale richiedeva l'intervento di personale medico, l'altro carabiniere ha scavalcato la balaustra e raggiunto la ragazza che prima ha minacciato di lanciarsi nel vuoto se si avvicinava, poi si è lasciata convincere a confidarsi. Ottenuta la fiducia della giovane il carabiniere l'ha convinta ad alzarsi e a raggiungere la balaustra dove la giovane è stata portata in salvo e poi affidata alle cure dei sanitari.

Meloni: «Grazie per l'umanità»

«Grazie all'Arma dei Carabinieri per l'umanità, la sensibilità e il coraggio con cui hanno salvato la vita di questa ragazza». Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni postando il racconto dei carabinieri che hanno messo in salvo - la scorsa notte - una ragazza che stava per buttarsi dal ponte Meier ad Alessandria.