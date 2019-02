Mondo di Mezzo, sei anni ad Alemanno. Lui: «Sono innocente, farò ricorso»

Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito.

. Alemanno è stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, per due anni non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.



Secondo l'accusa Alemanno avrebbe ricevuto tra il 2012 e il 2014 oltre 223 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio, soldi che sarebbero giunti da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati e sarebbero stati versati alla fondazione Nuova Italia, presieduta da Alemanno. Questa la tesi dell'accusa: il pm Luca Tescaroli nell'udienza dell'8 febbraio scorso aveva sollecitato per una condanna a cinque anni.



Alemano respinge le accuse.

Interdizione perpetua. Gianni Alemanno è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, per due anni non potrà contrattare con la pubblica amministrazione. È quanto disposto dai giudici della II sezione penale. I magistrati hanno anche deciso l'interdizione legale per tutta la durata della pena. L'ex sindaco di Roma dovrà risarcire sia Ama che Roma Capitale ed è stata fissata una provvisionale di 50mila euro sia per la municipalizzata che per il Campidoglio. Ad Alemanno sono stati anche confiscati 298mila euro.



La difesa. Gli avvocati Pietro Pomanti e Franco Coppi, difensori dell'ex sindaco di Roma, avevano chiesto di assolvere Alemanno «con la formula più ampia possibile dalle accuse di corruzione e finanziamento illecito». I legali avevano spiegato: «Nel milione di intercettazioni telefoniche e ambientali della maxindagine non ce n'è una in cui si dica che ha preso soldi da sindaco o che è un corrotto o che ha compiuto qualcosa che non avrebbe dovuto fare: quei 10mila euro dati da Formula Sociale altro non erano che un regolare versamento tramite bonifico che riguarda la Fondazione Nuova Italia».

Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l'ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo grado» ha detto l'ex sindaco, subito dopo la lettura della sentenza.