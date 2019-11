Al concorso per i vigili urbani consegnati quiz con la risposta già indicata: è bufera. Arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto bloccato al concorso per l'assunzione di nuovi agenti della polizia locale per il Comune di Viterbo. Questa mattina, dopo la consegna dei questionari con i quiz per la prova di pre-selezione, in una delle quattro buste erano presenti già le indicazioni delle risposte.La commissione, dopo che alcuni candidati hanno segnalato l'anomalia, ho ritirato tutti i questionari già consegnati agli aspiranti vigili urbani. Al momento non è stato ancora stabilito come procedere. Sul luogo dell'esame sono arrivati anche i carabinieri.L'indicazione delle risposte nei quiz, rappresentata da una freccetta accanto a una delle tre risposte, riguarderebbe solo una parte dei test. L'esame per il concorso di assunzione di 10 agenti di polizia locale a Viterbo è in corso al palazzetto dello sport in via Monti Cimini.