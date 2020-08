Niente presepe in una scuola di Mogliano Veneto (Venezia): un caso che ha provocato un tripudio di reazioni social tra cui quella di Matteo Salvini. Come riporta Il Gazzettino, la dirigente scolastica avrebbe deciso di non allestire il presepe in forma di rispetto degli studenti di altre religioni. Una notizia per ora solo circolata in alcune chat e per la quale non è stato fatto nessun annuncio formale. Ma che ha già provocato una bufera di polemiche: «È davvero assurdo, andrò di persona a visitare questa scuola», ha tuonato Salvini.

In polemica anche Silvia Rizzotto, capogruppo per la lista Zaia, e Nicola Finco, presidente del gruppo consiliare della Lega. «Ancora una volta siamo costretti ad assistere a insegnanti che, in nome di una presunta apertura, nascondono le nostre tradizioni, come quella secolare del presepe, per non offendere quelle altrui».

