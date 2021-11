Premio Nazionale Paolo Borsellino conferito alla Rai per il Sociale e Tg1

La giornalista e inviata speciale del Tg1 Maria Grazia Mazzola e il responsabile di Rai per il sociale Giovanni Parapini sono tra i premiati in occasione del XXV Edizione del "Premio Nazionale Paolo Borsellino". Alla prima per il suo costante impegno nel giornalismo d’inchiesta e al secondo per la diffusione della cultura della legalità.

La premiazione

Si è tenuta questa mattina a Pescara, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, la cerimonia di premiazione al Teatro Flaiano. Presieduto dal prefetto Luigi Savina, presidente del Premio nazionale Paolo Borsellino, l'evento che ha visto la consegna dei premi a Mazzola e Parapini ha avuto tra i protagonisti Giovanni Bianconi, editorialista Corriere della Sera, Roberto Lipari, attore e conduttore di Striscia la Notizia, Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, Francesco Oliva, vescovo dela diocesi di Locri-Gerace, il prefetto di Padova Raffaele Grassi, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gaetano Paci e Carmelo Zuccaro, procuratore distrettuale di Catania Arma dei Carabinieri.

La storia del Premio

Istituito nel 1992, in memoria del Giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia insieme agli uomini della sua scorta, ma non solo, anche in ricordo del giudice Giovanni Falcone e di tutte le donne e gli uomini che hanno pagato con la vita, il loro impegno a favore di un cambiamento significativo della nostra Società, il premio è coordinato dall’Associazione Falcone e Borsellino che, attraverso gli strumenti di comunicazione offline e online, offre un’azione di sensibilizzazione in tutte le scuole d’Italia verso i giovani studenti.

