​Pd, Zingaretti: «Adesso in Italia si cambia tutto. A Conte chiediamo lealtà»

«A Conte chiediamo lealtà e saremo leali, tutti dobbiamo essere convinti che tra nemici non si governa per il bene dell'Italia e quindi dobbiamo cambiare passo», ha proseguito Zingaretti

«Nella politica, e in particolare nel Pd, ha prevalso la ragione, abbiamo combattuto tutti uniti, tutti per lo stesso obiettivo. Il Pd, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia, ha vinto perché affrontato questo tornante con l'unità, finalmente nel Pd si è affermato il primato del 'noi' ed è stata sconfitta l'ossessione dell'io». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dal palco della festa dell'Unità di Ravenna.



«Non smobilitiamo nulla nel partito, anzi apriamo qui da Ravenna una campagna di tesseramento straordinaria, dobbiamo tornare nei luoghi della vita, nessuna furbizia, nessuna pigrizia». Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, alla festa di Ravenna «Per noi tutto è cambiato - ha detto - si è chiuso un ciclo e se ne dovrà aprire una nuova, confrontarci per darci una nuova piattaforma culturale, questa svolta d'agosto non è un punto di arrivo, ma di una nuova partenza, di un processo nuovo. Altro che 'sciogliamocì, la nostra storia è appena cominciata».



«Noi abbiamo voluto una nuova generazione democratica al governo, vogliamo far avanzare un nuovo progetto e una nuova generazione democratica nel partito e nel Paese perché vogliamo oggi avere la possibilità di dire cosa significa essere italiani ed europei nel tempo che ci è dato da vivere. Perché questa volta a differenza di un secolo fa la storia di questi anni 20 vogliamo scriverla. E sarà una bella storia, all'insegna della liberazione umana e di un futuro degno di essere vissuto». Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, alla festa di Ravenna.



«Il lavoro e un piano di incentivi alle imprese che vogliono investire, e risorse per lo sviluppo sono la priorità». È l'invito lanciato al governo, dal palo della festa dell'Unità di Ravenna, il segretario Nicola Zingaretti. «Per questo ora non parleremo più di flat tax la tassa ingiusta. Con consumi fermi e condizioni di vita difficili, noi vogliamo abbassare le tasse ai redditi più bassi. Il mondo brucia, si consuma in maniera molto più veloce di quanto ci si potesse immaginare, l'Italia nuova sarà quella dello sviluppo sostenibile. Ai ragazzi di questa Europa, i nostri padri hanno garantito la pace. La nostra missione etica culturale ora, in questo secolo è pensare a un modello di sviluppo diverso, basato su la sostenibilità ambientale e sociale per i prossimi 100 anni».

Prende la parola Nicola Zingaretti . «È tornato il tempo di rialzarsi in piedi, in queste settimana è stata l'azione della politica che dopo mesi di litigi, odio,che ci fa dire: adesso in Italia si cambia tutto», ha detto dal palco della festa dell'Unità di Ravenna