Xi a Roma, ​ecco il menù della cena al Quirinale: carbonara, vitello e babà

È la sera del presidente Xi Jinping al. Menù italiano alla cena nel Salone delle Feste organizzata per la visita di Stato del presidente. Il menu, infatti, prevede tortelli ripieni di carbonara, vitello al tartufo e, come dessert, babà alla frutta.Vino italiano e marsala, a fine pasti, completano il menù di una cena alla quale è prevista la partecipazione di oltre 150 invitati, tra la delegazione italiana e quella cinese. Le tavolate, nel Salone delle Festa preparato per la cena, sono due: la prima forma un lunghissimo ferro di cavallo che occupa tutto il perimetro della sala e la seconda è posta di fatto all'interno della prima, al centro del Salone delle Feste.