Vladimir Luxuria: «Salvini sa che la leader dell'Afd è lesbica e cresce due figli?»

«Volevo chiedere a Salvini se sa che la leader del partito di estrema destra, di Afd, Alice Weidel, ha una compagna, è dichiaratamente lesbica, cresce due figli, e ha detto che famiglia è dove ci sono dei bambini». Lo dice all'AdnKronos, attivista Lgbt ed ex parlamentare. «Non era Salvini che anche a Verona ha detto che un figlio deve avere padre e madre? Si domanda ancora Luxuria -. Si può far finta di nulla solo per incassare voti alle europee con alleanze com partiti di estrema destra?».