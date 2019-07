Vitalizi, dal Senato stop alla pensione di Formigoni

Roberto Formigoni.

Dal Senato stop alla pensione di. Stop a partire da agosto al vitalizio e ai trattamenti pensionistici perIl consiglio di presidenza di palazzooggi ha infatti preso atto della sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per corruzione nei confronti dell'ex governatore della Regione Lombardia e ha dato atto alla delibera del 2015 che prevede la sospensione delle erogazione di pensioni e vitalizi per i parlamentari condannati in via definitiva. Lo comunica ai cronisti la senatrice M5s, questore del Senato.