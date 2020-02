M5S in piazza contro i vitalizi. Ma spuntano i cartelli double face "anti-Pd"

"Non ci arrendiamo". Ma anche "mollate il privilegio". Sono i cartelli alzati dagli attivisti del M5S che si sono dati appuntamento in piazza Santi Apostoli. Ma ci sono anche i cartelli double face che recitano: "Insieme siamo una forza, no alle alleanze".

Un chiaro messaggio al Pd in vista delle regionali, un tema che divide il Movimento. Ma evidentemente la linea degli organizzatori - i cartelli sono distribuiti all'entrata - spinge per la versione anti dem. Una lettura che però non piace a tutti i militanti.



Tutto pronto quindi in Piazza Santi Apostoli a Roma per la manifestazione M5S "Mai più vitalizi". I militanti grillini arrivati da tutta Italia stanno riempiendo la piazza, intonando lo slogan «Onestà-Onestà» e sventolando bandiere e cartelli gialli con con il simbolo del M5S. Tra i big presenti, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra. Alla manifestazione, secondo una prima stima degli organizzatori, sono arrivate almeno 4mila persone da tutta Italia.



Ultimo aggiornamento: 16:27

