Non si placano le polemiche sul video sulla cattura dell'ex terrorista Cesare Battisti postato su Facebook dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. «Chi ha visto quello che ho fatto in questi 7 mesi non può avere dubbi sul fatto che lavoro ogni giorno perché la dignità dei detenuti sia garantita e tutelata», ha affermato il ministro. Anche di Battisti? «Ci mancherebbe, di tutti i detenuti», ha aggiunto il titolare della Giustizia rispondendo ai cronisti sulle polemiche sul video che ha postato sull'arrivo di Battisti e per il quale i penalisti romani hanno depositato un esposto.«Il video aveva il fine di dare un tributo alla polizia. Chi mi conosce sa che il mio è un lavoro che non ha un approccio a spettacolarizzare. Rispetto le critiche ma il video non aveva questo scopo», aveva già detto Bonafede riferendosi alle violente polemice scoppiate dopo la pubblicazione del video sull'arresto di Battisti. «Effetivamente la musica non è piaciuta neanche a me», aveva sottolineato Bonafede.