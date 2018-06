di Luca Pozza

VICENZA - «Mi sono candidato perchè ritengo che». Queste le prime parole da sindaco, rilasciate nel tardo pomeriggio di oggi da, al quale alle 18.04 è stata messa attorno al collo la. La(in precedenza all'ora di pranzo era invece avvenuta la lettura del verbale per la proclamazione nella sala del consiglio comunale) si è tenuta in una sala Stucchi gremitissima, che ha regalato applausi in continuazione. «Sarò il sindaco di tutti i vicentini, non solo di chi mi ha votato», ha assicurato Rucco.Ma è un altro l'annuncio dato questa sera dal nuovo primo cittadino berico. «Il primo primo giorno da sindaco? In realtà ci siamo già messi al lavoro questa mattina - ha spiegato - non vogliamo perdere neanche un giorno, anche perchè ci sono scadenze fondamentali. Per questo domani mattina (giovedì, ndr.) annuncerò i componenti di una Giunta ristretta, che dovrà comprendere anche una donna. Per la Giunta al completo abbiamo tempo due settimane, ma anche qui vogliamo fare presto: conto che per metà della prossima settimana potremo annunciare».Secondo indiscrezioni il mini-esecutivo sarà composto, oltre che dal sindaco Rucco, anche da Claudio Cicero (di fatto già assessore alla mobilità e alle infrastrutture, al lavoro da martedì per risolvere i problemi viabilistici) e un terzo componente, che sarà come detto una donna.