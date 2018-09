Versace, Salvini: sono stufo che i marchi migliori vadano all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini tuona contro la vendita di Versace.«Io vesto italiano, ma evito di dire il marchio altrimenti mi indagano per pubblicità occulta. Sono liberista, ma sono stufo che i migliori marchi della moda, dell'alimentazione, della tecnologia italiana vengano comprati all'estero», dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la cessione del controllo di Gianni Versace al gruppo americano Michael Kors.LEGGI ANCHE Versace in vendita, c'è l'accordo con Michael Kors «Lavoro per un Paese che faccia il contrario e vada all'estero a riportare in Italia le nostre eccellenze, questo vorrei fare - dice, a Quarta Repubblica su Rete Quattro -. Nel decreto di Di Maio c'è un altro ragionamento, che le aziende che hanno preso denaro pubblico non possono chiudere in Italia e aprire all'estero, licenziare in Italia e assumere all'estero, a meno che non mi diano indietro tutto quel denaro pubblico fino a quattro volte. Le aziende mi chiedono di pagare un po' meno tasse e soprattutto di avere meno burocrazie e di avere tempi certi per la giustizia. E questo, nei prossimi mesi faremo».