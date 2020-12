Verifica governo, Crimi: «Da M5S no al rimpasto, dibattito surreale». Pd a colloquio con Conte

Giornata di incontri e verifiche all'interno del governo. Il tema, spesso ventilato, del rimpasto però sembra scivolare in secondo piano. «Abbiamo affrontato il tema che riteniamo surreale del rimpasto ribadendo che da parte nostra non c'è nessuna disponibilità. Di rimpasto non si discute», dice il capo politico M5S Vito Crimi parlando dopo l'incontro con Giuseppe Conte. Sul Recovery Fund «abbiamo cercato di far capire come sia necessario che tutti i ministeri siano coinvolti», aggiunge.

«Mi sembra un passaggio importante e utile, la maggioranza non può permettersi di sbagliare», le parole del capogruppo al Senato del Pd Andrea Marcucci prima di entrare a Palazzo Chigi per l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione Dem. E a chi gli chiede se il rimpasto sarà sul tavolo Marcucci replica: «No, noi parleremo di questo».

«Di vero c'è semplicemente che l'educazione e la pacatezza nei toni di Italia Viva non è arrendevolezza. Noi siamo convinti che i problemi che solleviamo sul Piano (per il Recovery Fund ndr) e sulla Task force, sono condivisi dagli italiani. Non li poniamo per strapuntini o per il rimpasto che per noi non è all'ordine del giorno», ha detto la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi intervistata dal Tg4.

«Innanzi tutto ascolteremo il presidente del Consiglio. Quello che dovevamo dire lo abbiamo detto in Parlamento, alle varie riunioni e in Consiglio ministri con le ministre Bellanova e Bonetti. Noi crediamo che ci sia un errore nel Piano (per l'uso del Recovery Fund ndr). Sono soldi che graveranno su nostri figli e i nostri nipoti, sono debiti che il Paese si accolla. Occorre scegliere insieme come usarli, non può decidere un uomo solo. Per esempio 9 miliardi per la sanità secondo noi sono pochi. E poi la famosa task force: non ha senso ridurre il numero dei parlamentari e chiamare 300 manager, non si sa scelti da chi, che si sostituiscono al governo».

