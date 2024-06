«Il prossimo 8 e 9 giugno quando andrete a votare per le elezioni del Parlamento europeo fate una “Decima” sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci. E li travolgeremo tutti con una valanga di voti. A presto per cambiare questa Europa che non ci piace». Il generale Roberto Vannacci si gioca la carta dell’appello-video. Che non passa certo sotto traccia, tanto che in un primo momento sembra un fake anche perché viene diffuso su canali non ufficiali della Lega. Ci pensa proprio il suo staff a sgombrare il campo da ogni equivoco. Il riferimento alla “X Mas” è giusto e legato al ruolo della flotta in tempi pre-armistizio, quando non vi era cioè ancora alcuna collaborazione avviata con le forze naziste. «La Decima Mas, come riportato da Treccani, è il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia Mas», la precisazione. Con tanto di pubblicità del libro “Il coraggio vince” nel quale il generale ricorda il motivo per cui da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali, colpito dalle imprese dell'unità speciale della Regia Marina italiana a Malta e ad Alessandria d'Egitto prima dell’8 settembre. Nessun collegamento - la tesi - con il periodo in cui il corpo militare italiano si schierò con la Repubblica sociale contro gli alleati e la Resistenza e si macchiò di crimini di guerra.

Elezioni Europee, volata finale: Meloni-Schlein su tutti, gli altri cercano spazio

LE POLEMICHE

La mossa di Vannacci, poi successivamente rivendicata con un altro video sul proprio profilo Facebook («Io mantengo la mia identità, credo in quello che ho scritto e nelle idee che ho proposto»), scatena un vespaio di polemiche. «Fa apologia del fascismo», il refrain delle forze d’opposizione. «È un atto assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica», dice il deputato di Avs Angelo Bonelli, «nel giorno dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti che gli costò la vita per mano fascista, è un insulto alla nostra democrazia e ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica». «Le piattaforme social su cui è stato pubblicato questo video devono rimuoverlo il prima possibile o essere sanzionate», afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli si rivolge così al diretto interessato: «Sarai eletto e diventerai europarlamentare, ma resterai sempre e per sempre un piccolo uomo». «È imbarazzante il silenzio di Salvini, che conferma quanto sia falsa la sua presa di distanza dall'Afd», sottolinea il dem Piero De Luca.

Ma è proprio il vicepremier leghista a difendere il generale: «Il fascismo è morto e sepolto nel Novecento, fortunatamente come il nazismo e come il comunismo. Per la sua storia, per la sua onestà, per la sua professionalità Vannacci sarà uno dei più votati di tutta Italia, di tutti i partiti, non solo della Lega». E sull’addio a certe simbologie è in qualche modo intervenuta anche la premier Giorgia Meloni che ieri, intervistata da Skuola.net, ha difeso nuovamente l’uso della fiamma tricolore all’interno del simbolo di Fdi. «È lo storico simbolo che accompagna la storia della destra repubblicana, prima Msi poi An e siccome andiamo in continuità con quella storia, l'abbiamo stilizzata e ripresa» ha spiegato, dicendosi determinata a non rinunciarci.