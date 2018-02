Vaccini, Lorenzin: Raggi fuorilegge La sindaca: «Bambini cacciati a causa del caos del ministro»

«Leggo che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse presto si occuperanno anche di nuove terapie geniche o di terapie oncologiche». Lo scrive il ministro della Salute Beatrice Lorenzin su Facebook, commentando il voto di ieri che farebbe restare a scuola bimbi non vaccinati. «Non si può scherzare sulla pelle dei nostri bambini».



«Il decreto #vaccini - aggiunge il ministro della Salute - è stato studiato anche per tutelare quei bambini troppo piccoli per essere vaccinati e quelli affetti da malattie per le quali non possono accedere alle vaccinazioni. Ricordo che sia il Consiglio di Stato che la Corte Costituzionale si sono espressi chiaramente rispetto alla mozione del Veneto e non vorrei che Amministrazioni Comunali guidate da NoVax portassero avanti posizioni molto pericolose per la salute pubblica».

«Il percorso interpretativo proposto si pone in palese violazione della legislazione vigente», afferma il ministro della Salute in una lettera di risposta alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, in merito alla mozione, approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina, riguardo la necessità che i bambini non vaccinati - come prevede la legge che ha reintrodotto l'obbligo vaccinale per l'iscrizione scolastica - restino comunque a scuola per rispettare la continuità didattica ed educativa.



La Raggi contrattacca su Facebook: «Anche l' Anci condivide nostra mozione di buon senso su vaccini per consentire a bambini di completare questo anno scolastico. Basta polemiche».

La copertura dei vaccini obbligatori a Roma e nel Lazio è al 97%. Lo comunica la Regione Lazio. «Il tasso di copertura dei vaccini obbligatori nella città di Roma e nella regione Lazio» per l'esavalente (Polio, Difterite, Tetano, Pertosse, Epatite B, Haemophilus influenzale di tipo B) ad oggi sfiora il 97% ed è notevolmente aumentato rispetto al passato - si legge in una nota - Considerevoli incrementi fino al 96% anche per Morbillo, Parotite, Rosolia ed anche la Varicella, la cui obbligatorietà parte dai nati 2017