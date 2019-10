Umbria, elezioni regionali: la gara del centrodestra nell tre piazze

di Mario Ajello

Il centrodestra si sente in vantaggio nel voto umbro. Pensa di avere la vittoria probabile domenica alle regionali. Ma la competizione interna alla coalizione e ai tre leader - Berlusconi, Meloni e Salvini - costituisce una partita nella partita. Riassumibile nelle tre piazze che domani sera, per la chiusura della campagna elettorale, andranno in scena e tutte e tre a Terni. Nel cuore dell’ex città rossissima, già passata a un sindaco del centrodestra, si terranno quasi in contemporanea il comizio di Meloni, quello di Berlusconi e quello di Salvini. Quali dei tre sarà più affollato? La gara interna al centrodestra è sulla fisionomia che avrà questa alleanza che lavora per scalzare i rosso-gialli dal governo.



Sarà una destra-centro a trazione assolutamente Salvini, come parrebbe per ora e la piazza romana a San Giovanni ha mostrato? Oppure una coalizione con una Meloni sempre più protagonista vista che nei sondaggi Fratelli d’Italia ha superato Forza Italia? Ma guai a sottovalutare il vecchio leone, Zio Silvio, il quale in questi giorni del tour in Umbria è più pimpante che mai e non ha affatto perso la speranza di portare il centrodestra sulle posizioni liberali che gli appartengono e su quell’europeismo su cui Salvini sembra finalmente aver abbassato il tasso di polemica.





Il match umbro contro l’accordo demo-grillino, il cui volto è il candidato comune alla presidenza a Perugia, Vincenzo Bianconi, ne contiene un altro per l’egemonia tra Berlusconi, Meloni Salvini. Quest’ultimo stasera insieme ai tre governatori regionali leghisti del Nord - Zaia, Fontana e Fedriga - parteciperà a un super-evento a Perugia. Gli altri due, Giorgia e Silvio, però continuano a girare per i territori umbri senza sosta. Non vogliono proprio che Salvini si prenda tutta la scena e poi, in caso di vittoria, sia tentato di non volerla dividere con i partner.

