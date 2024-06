Bossi voterà Forza Italia, il portavoce: «Darà preferenza a Reguzzoni perché la Lega è stata tradita»

«Mi ha appena telefonato Umberto Bossi.

Seppur tardi, mi ha chiesto di far sapere cosa voterà lui, mi limito a riportare quanto mi ha chiesto di fare e di far sapere: Umberto Bossi voterà Reguzzoni perché la Lega è stata tradita». È quanto fa sapere il portavoce del "Senatùr" ed ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. Reguzzoni è esponente del Comitato Nord e candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest.

