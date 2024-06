Bossi e il voto a Forza Italia, bufera nella Lega. Salvini: «Mancanza di rispetto per la comunità». E Vannacci lo attacca

C'è anche un caso Umberto Bossi in questa tornata di elezioni europee 2024.

Bossi vota Fi, la reazione di Salvini

«Siamo l'unico movimento politico che riesce a crescere nonostante a urne aperte il suo fondatore dica di votare per un altro partito - ha rincarato la dose Matteo Salvini - Cosa faremo? Ascoltero i militanti, difendo il loro valore, lealta e impegno... E' chiaro comunque chi dice di votare per un altro partito, mi sembra che manchi di rispetto non nei confronti del segretario, ma di una intera comunità», ha spiegato Salvini.

«Sono sicuro - ha aggiunto - che Zaia e Giorgetti hanno votato Lega con tre preferenze. Non sta a me chiedere, chiedetele a loro. Chi ha detto che non ha votato Lega, quello sì che è un problema. Uno le preferenze può darle a chi vuole, ma se cambia proprio partito non mi sembra una cosa normalissima».

Zaia: coerenza è votare Lega

Sul tema ha parlato anche il presidente del Veneto Luca Zaia. «Bossi ha insegnato a tutti noi la coerenza, e la coerenza è votare Lega», ha commentato, precisando che «della vicenda, che ho visto in agenzia, mi pare d'aver capito che Bossi non ha abbia dichiarato, ma qualcun altro abbia dichiarato per lui. Il che non cambia, perché se non è stato smentito il fatto, vuol dire che il fatto è vero».