Trivelle in Adriatico, Matteo Renzi: «Quando proposi la stessa cosa io, sette anni fa, Meloni si oppose»

Via libera del governo a nuove concessioni per l'estrazione di gas nell'Adriatico. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, però, ha storto il naso davanti alla dichiarazione di Meloni sulle trivelle e si è sfogato con con un tweet: «Quando proposi la stessa cosa io, sette anni fa, Meloni si oppose e disse ero schiavo delle lobby dell'energia. Una bella inversione a U. Non sarà l'ultima, vedrete».

Ieri la Presidente Meloni ha annunciato che l’Italia tornerà a estrarre gas dall’Adriatico. Quando proposi la stessa cosa io, sette anni fa, Meloni si oppose e disse che ero schiavo delle lobby dell’energia.

Una bella inversione a U. Non sarà l’ultima, vedrete.#TempoGalantuomo — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 5, 2022