Trenta: «Casa grande mi serve, via dal Pigneto per lo spaccio». Procura militare indaga

Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa, parla delle polemiche per il suo appartamento nel cuore di Roma, in un palazzo nel quartiere San Giovanni: «Sono molto arrabbiata. Questa storia mi porterà dei danni. È evidente che ormai sono sotto attacco. È tutto regolare», dice, mentre la Procura militare apre un'indagine. «Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?». Così l'ex ministra Trenta torna sul...