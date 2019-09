Trenta: «Fatta fuori, non meritavo tutto questo. Io ho lottato contro Matteo più di altri»

di Simone Canettieri

«Sto benissimo»., voce nervosa ma cortese, sta facendo gli scatoloni al ministero della Difesa. Non è un modo di dire.«È proprio così, vado di corsa, ho i minuti contati».«Sto benissimo. Ma non voglio parlare con i giornali».«Nessun giornale si è trovato bene con me. Il trattamento che mi è stato riservato è stato sempre pesante. Tantissimi attacchi».«Le devo dire la verità?».«Sapevo che il Movimento non mi avrebbe lasciato al ministero».«Va bene: lo dico. Non sono contenta, non meritavo tutto questo».«Sono stata una delle persone che ha lottato più di tutti contro Salvini».«Voglio stare zitta perché in questo momento potrei dire di tutto e contro tutti».«Non so semi abbia difeso, queste cose vanno valutate a freddo e non a caldo. Adesso ho mille pensieri contrastanti. E tanta rabbia. Ma voglio fare io una domanda».«Il ministero della Difesa è un ministero importante, il Viminale è un ministero altrettanto importante. È opportuno che ci siano due correnti politiche in entrambi i dicasteri?».«Siamo sicuri che i tecnici siano abbastanza tecnici?».«Questo lo so bene, il mio successore è del Pd. Quindi devo pensare che Lamorgese lo sia. Non so cosa dire. Anzi, non mi va più di parlare. Ho da fare».«Sì, sto chiudendo le mie ultime cose per portarle via».«Io ho un mio bellissimo lavoro e valuterò adesso cosa fare nel mio futuro».«Ho chiuso con il Movimento? No, e perché?».«Io credo nel Movimento perché è fatto di idee e valori».«Lo ripeto: ilè fatto da persone».«No, connessun problema, ma...».«Basta così, mi aspettano gli scatoloni, poi andrò a portare una corona all'Altare della Patria».«Sì, tra poco sarò lì».«Tornerò alla Link University dove insegno e dove dicono che io abbia cose strane».«Già stanno mettendo in giro cose strane sul mio ritorno. Vada a vedere».Da una rapida ricerca su Google esce più che altro una sfilza di interviste rilasciate dall'ormai ex ministro, in agosto, contro(«Mai più con lui»; «È inaffidabile»; «Bisogna chiudere il forno con la Lega»).