Fase 2, doppio scoop di Dagospia: «Travaglio senza guanti e mascherina, Casalino look da spiaggia»

Ultimo aggiornamento: 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fase 2 è iniziata e con essa i graduali allentamenti: la mascherina e i guanti saranno però accessori inevitabili per la nostra sicurezza.in giro senza guanti e mascherina: si tratta di, direttore del Fatto Quotidiano, e di, portavoce e capo dell’ufficio stampa del premier Conte.«Travaglio combatte il virus a mani nude e senza mascherina al supermercato», sottolinea Dagospia, mentre Casalino «anticipa la fase 2 e la stagione del secchiello e della paletta passeggiando in bermuda (look istituzionale, of course) per la centralissima via Condotti con il cagnolino al guinzaglio».Nella prima foto si vede il giornalista e volto tv che, al supermercato, è piegato per prendere la spesa e adagiarla sul rullo alla cassa. Nella seconda, l’ex gieffino passeggia in abbigliamento estivo con il cane al guinzaglio e lo smartphone tra le mani. «Un’ora segnata dal destino a 5 stelle batte nel cielo della nostra patria», ironizza il sito fondato e diretto da Roberto D’Agostino.