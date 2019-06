© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Vertice sulla riforma della giustizia a Palazzo Chigi previsto per mercoledì 19 giugno. A quanto si apprende da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte incontrerà il ministro della GiustiziaAlfonso Bonafede e il ministro della P.a Giulia Bongiorno per fare un punto sulla riforma dei processi sulla base dello schema di provvedimento che presenterà il Guardasigilli. Non è escluso - spiegano le stesse fonti - che il vertice sia allargato anche ad altri esponenti di governo, vicepremier inclusi.