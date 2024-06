Toti non si dimette, incontro con il suo braccio destro Giampedrone: «Respingere la mozione sfiducia»

A pochi giorni dalla discussione in consiglio regionale sulla mozione di sfiducia nei confronti del governatore Giovanni Toti (essendo agli arresti domiciliari per corruzione e falso, il governatore è sospeso dalle funzioni), presentata il 28 maggio dai partiti di opposizione esclusa Azione, la procura di Genova ha autorizzato un incontro tra lo stesso Toti e il suo fedelissimo braccio destro, l'assessore Giacomo Giampedrone, alla presenza dell'avvocato Stefano Savi che tutela gli interessi di Toti.

Genova, l'affare del porto: così Spinelli ottenne 100 milioni di plusvalenza. Per i pm un «guadagno colossale»

L'incontro Toti-Giampedrone

Un incontro, avvenuto di mattina nella casa di Ameglia dove Toti è ai domiciliari, che ha avuto sostanzialmente un carattere politico vista l'attuale incertezza per il futuro della regione. «Dal lungo confronto - si legge in una nota fatta uscire poco dopo la fine della riunione - è emersa con forza l'intenzione di andare avanti in modo compatto insieme alla maggioranza di centro destra, alla luce degli importanti risultati ottenuti in questi nove anni di mandato.

Da qui la decisione di respingere senza indugi e con assoluta fermezza la mozione di sfiducia di martedì prossimo in Consiglio Regionale». Dall'incontro è emerso anche «il totale convincimento che la giunta e l'amministrazione regionale debbano continuare a lavorare per la realizzazione dei progetti di mandato, che sono stati affidati loro dagli elettori a stragrande maggioranza, con lo stesso spirito di sempre, ma soprattutto con la leale collaborazione fra i fondamentali e non sostituibili input politici per la gestione degli affari quotidiani e l'apparato tecnico istituzionale dell'ente, essendo la giunta pienamente operativa con il vice presidente facente funzioni Alessandro Piana e tutti gli assessori».

La strategia

C'è chi vede in queste parole una certa strategia politica e comunque la determinazione del governatore a non rassegnare le dimissioni, almeno fino ai risultati delle Europee del prossimo fine settimana. A quel punto soprattutto in base al peso che assumeranno i vari partiti e dopo una attenta analisi sulle ripercussioni che l'inchiesta potrebbe avere sulle scelte degli elettori liguri, Toti potrà prendere una decisione. Intanto, l'avv. Savi precisa che «a oggi non è stata ancora depositata l'istanza di revoca della misura, in attesa che il quadro istruttorio si definisca. Una scelta - ha concluso Savi - assunta nella convinzione che il lavoro della Procura terrà nel giusto conto anche le esigenze istituzionali della Regione Liguria». Intanto il giudice Faggioni ha autorizzato Aldo Spinelli (anche lui ai domiciliari per corruzione) a incontrare gli amici di sempre, due ex dirigenti del Livorno Calcio con i quali Spinelli era solito giocare a scopone scientifico. Ufficialmente il giudice ha concesso l'autorizzazione per motivi di salute: Spinelli è anziano e solo ma c'è da giurarci che giocheranno pure a carte.