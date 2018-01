M5S, fra i candidati spunta l'ex presidente della Consulta Baldassarre

L'accordo pare sia stato raggiunto alla fine di dicembre: Antonio Baldassarre dovrebbe essere il candidato del M5S per il collegio uninominale di Terni alla Camera. Il condizionale resta d'obbligo, ma tra il presidente emerito della corte costituzionale, candidato a sindaco di Terni nel 2009, e il Movimento l'intesa pare sia stata raggiunta, considerando anche certi dettagli che vengono riferiti per circostanziare l'accordo. «Partecipo a dibattiti politici dove ci sono anche esponenti del M5S, ma la mia attività è quella di professore», commenta l'ex presidente della Consulta. Smentisce dunque una sua possibile candidatura con il M5S ? «Non so nulla di questa storia», si limita a rispondere il professore Baldassare. In casa M5S, a Terni, viene fatto notare che Baldassarre ha già fatto due mandati, il più recente, dal 2009 al 2014, dopo la sconfitta contro Di Girolamo, il secondo, sempre da consigliere comunale di Palazzo Spada, tra i banchi del Pci negli anni Ottanta. Segno che la discussione sul nome di Baldassarre, dopo l'incontro di fine dicembre, è in corso.

