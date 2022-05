Decreto Aiuti, Draghi: «Bonus di 200 euro per redditi inferiori ai 35mila». Scontro Pd-M5S in cdm sul Termovalorizzatore

«Nel clima di grandissima incertezza che c'è, il governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo senso, è il senso del governo stesso». Lo ha detto il premier Mario Draghi illustrando il decreto aiuti. Il provvedimento «si estende in molte aree: approviamo liberalizzazioni, riforme nel settore delle energie rinnovabili, che ci permettono di accelerare la transizione ecologica, di fare quello scatto negli investimenti nelle rinnovabili, che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo».

«I provvedimenti di oggi affrontano il caro-vita, l'accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura dai prezzi dell'energia. E questo significa che si tratta di una situazione temporanea che va affrontata con strumenti eccezionali», ha aggiunto Draghi.

«Non è una recessione, ma un rallentamento. Già oggi ci sono dei dati che mostrano come a marzo ci siano stati 800 mila occupati in più rispetto a un anno fa». Ha detto il presidente del Consiglio. «Sono dati positivi. Ci sono segnali di ripresa dell'occupazione a tempo indeterminato». «Con questo decreto veniamo incontro alle esigenze manifestate nella riunione coi sindacati, che vorrei ringraziare per il contributo fattivo e costruttivo che hanno dato», ha sottolineato. Il presidente del Consiglio ha inoltre annunciato che con il decreto aiuti arriverà un contributo una tantum da 200 euro per dipendenti e pensionati fino a 35mila euro di reddito.

«I provvedimenti di oggi valgono 14 miliardi, che si aggiungono ai 15,5 dei provvedimenti precedenti, siamo a un totale di circa 30 miliardi già spesi, due punti percentuali del prodotto interno lordo, e vorrei notare che lo abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio: questo dimostra che non sono tanto gli strumenti che contano ma le risposte alle necessità, le esigenze».

«Io credo che questo piano appena sarà pronto in tutti i dettagli può essere reso pubblico, a breve, a brevissimo tempo». Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo dopo che il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha illustrato il piano per l'indipendenza dal gas russo. «Quando vuoi», ha replicato Cingolani.

«La norma non è stata approvata dai ministri del M5s perché non c'è un accordo sui poteri attribuiti al commissario del giubileo, siamo rimasti dispiaciuti ma mi auguro che non abbia conseguenze particolari che si traducano in fibrillazioni, è un disaccordo che speriamo di superare in qualche modo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

«Prima di tutto parliamo di un Paese dove c'è libertà di espressione, e il ministro Lavrov appartiene a Paese dove non c'è liberta espressione. In Italia c'è libertà di esprimere le opinioni, anche quando sono palesemente false e aberranti. Quello che ha detto Lavrov è aberrante. E per quanto riguarda la parte riferita a Hitler, è davvero oscena», ha detto Draghi in merito all'intervista rilasciata dal ministro degli Esteri russo a Zona Bianca su Rete 4. «La televisione trasmette liberamente queste opinioni. Si è parlato di intervista ma in realtà è stato un comizio. Bisogna chiedersi se è accettabile di invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio. Non è granché, non è granché professionalmente, fa venire in mente strane idee, non è granché», ha aggiunto.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina ma senza il voto del Movimento 5 Stelle: secondo quanto si apprende i ministri 5S non hanno partecipato al voto in dissenso sulle norme per i rifiuti di Roma che danno poteri speciali al commissario per il Giubileo, con la possibilità della realizzazione del termovalorizzatore.

A quanto apprende l'Adnkronos, si sarebbe consumato un duro scontro nel corso del Cdm tra il Pd e il M5S sulla decisione dei grillini di non votare il dl aiuti e energia in polemica sulla norma che apre alla possibilità di realizzare un inceneritore a Roma. Il capodelegazione dei 5Stelle al governo, Stefano patuanelli, avrebbe chiesto lo stralcio della norma, non ottenendolo. Da qui la decisione dei 5 stelle di non votare il Dl, su indicazione -riferiscono fonti di governo- del leader M5S Giuseppe conte. È stata la scintilla per lo scontro coi dem, che avrebbero chiesto agli 'alleatì del fronte progressista di non votare la singola norma, contenuta nell'articolo 13, anziché non votare l'intero provvedimento.