Lo scontro trasullanon si placa. Intanto slitta la pubblicazione dei bandi per gli appalti della linea ferroviaria Torino-Lione. Le gare, affermano fonti di, «non partiranno lunedì», come ipotizzato da indiscrezioni di stampa.LEGGI ANCHE«Oggi è stata una mattinata di intenso lavoro che ha prodotto i suoi frutti. Ho inviato una lettera alla Telt, società incaricata della realizzazione della Torino-Lione, invitandola ad astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara», ha scritto su Facebook il. «Abbiamo promesso di tutelare esclusivamente gli interessi degli italiani».«La società Telt mi ha appena risposto confermandomi che i capitolati di gara non partiranno senza l'avallo del mio governo e del governo francese e che, al momento, si limiteranno esclusivamente a svolgere mere attività preliminari, senza alcun impegno per il nostro Stato», scrive ancora Conte, pubblicando la lettera da lui invitata a Telt sulla Tav e la risposta ricevuta dalla società italo-francese.«Ho chiarito che questo Governo e le forze politiche che lo sostengono si sono impegnati a "ridiscutere integralmente" questo progetto e che abbiamo intenzione di interloquire con la Francia e con l'Unione europea alla luce delle più recenti analisi costi-benefici da noi acquisite. Ovviamente non vogliamo che nel frattempo si perdano i finanziamenti europei già stanziati», prosegue Conte.Intanto i 5 stelle ribadiscono il no alla Tav, anche se il vice premiersi mostra ottimista. «Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti», ha scritto Di Maio su Facebook. «Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con investimenti produttivi per le imprese, con il Reddito di Cittadinanza e con tutto ciò di cui il Paese ha bisogno, ora. Ce lo chiedono gli italiani. Le “teste dure” o frasi come “vediamo chi va fino in fondo” non mi appartengono, sono folklore che non fa bene all’Italia. Siamo stati eletti per servire gli italiani ed è quello che faremo con responsabilità», ha concluso il vice premier.E' una «battaglia identitaria del Movimento» cinquestelle ha detto invece a Napoli il presidente della Camera,. «Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perché quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav - racconta Fico - eravamo un centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c'era anche Beppe Grillo, finì la riunione e andammo tutti alla manifestazione No Tav».«Il primo atto nel 2013 quando arrivammo in Parlamento come parlamentari di M5S alla Camera e al Senato, la prima uscita pubblica di tutto il MoVimento 5 stelle parlamentare fu di andare a visitare i cantieri della Tav per comprendere a che punto ci trovavamo, per dire l'ennesimo no documentato e non ideologico alla tav - ha ricordato Fico - quindi è una lotta che ha attraversato ogni periodo storico dai meetup al movimento, non è un atto ideologico perché abbiamo visto tutte le relazioni che sono negative senza contare che ogni volta purtroppo, e non solo in Italia, che un'opera va avanti in un certo modo crescono anche le spese che in questo momento non sono a bilancio, diciamo così». «È chiaro che è una battaglia identitaria del MoVimento 5 stelle e quindi comprendo bene la durezza», conclude.«Sono disponibile a tutto: se non c'è accordo del governo, si può pronunciare il Parlamento, si possono pronunciare gli italiani con un referendum consultivo. L'accordo si può trovare in Parlamento o nel Paese», ha sottolineato invece il vicepremierparlando a SkyTg24 da Milano che poi ha aggiunto: «Io rimango convinto che la Tav si debba fare, per collegarci al resto dell'Europa. Stiamo lavorando per riaprire tutto quello che altri hanno bloccato per anni e io farò di tutto perché, coinvolgendo la Francia e l'Europa, l'opera si faccia. Gli italiani ci chiedono di lavorare e questo faremo».La lettera di Palazzo Chigi invita Telt «a non fare i capitolati d'appalto, lasciando aperto uno spiraglio non chiarissimo. Vedremo lunedì». Lo rende noto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. «È come se il governo dicesse di far partire le manifestazioni d'interesse, sapendo già che i capitolati d'appalto non saranno mai affidati - aggiunge - una roba da Repubblica delle banane».«La Tav è un'opera determinante per l'Italia. C'è uno studio della Bocconi che indica in 50mila i posti di lavoro nei cantieri che si attiverebbero dalla Tav la cui realizzazione è una questione anche di credibilità del Paese». Così il presidente di. «Sarà un fine settimana di studio per il Governo, incrociamo le dita e speriamo in una soluzione positiva nell'interesse dell'Italia e dell'Europa. Ci auguriamo che la Tav si faccia e che non cada il Governo».