Tav, Grillo: «Non è progresso, soldi solo a chi la costruirà»

Beppe Grillo in un post si scaglia furiosamente contro la Tav: «Ci guadagnerà soltanto chi la costruirà. La parola progresso implica una nozione sociale di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c'entra con la Tav». Grillo prosegue: «È curioso come, a difendere un buco mai fatto in val di Susa, troviamo persone che riferiscono di appartenere a tutto lo spettro delle realtà produttive». Poi l'attacco: «L'unica cosa che mantiene in comune con un simbolo è la sua inutilità».

