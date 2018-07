Tav, Salvini avvisa Conte: «Occorre andare avanti, non tornare indietro»

E' scontro nel governo sulla Tav. «Dal punto di vista personale secondo me occorre andare avanti e non tornare indietro», ha affermato il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio 24 dopo le indiscrezioni di stampa sulla volontà del premier Giuseppe Conte e del leader 5 stelle Luigi Di Maio di fermare il progetto.



«L'opera serve e se per caso da un'analisi attualizzata del 2018 non serve, costa di più bloccarla che non proseguirla? Questo è il ragionamento che varrà su tutto, analisi costi benefici, la Tav, la Tap, la Pedemontana, Terzo Valico. Questo c'è scritto e questo faremo. C'è l'analisi costi-benefici - ha aggiunto Salvini - non è che faccio pagare agli italiani miliardi».

I 5 stelle sono da sempre contrari all'opera. Il ministro dei Trasporti 5 stelle, Danilo Toninelli, ha definito nei giorni scorsi un «enorme spreco di denaro pubblico» l'alta velocità Torino-Lione e aveva avvertito: «Nessuno firmi nulla ai fini dell'avanzamento dell'opera».