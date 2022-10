Tajani: «Da me e Forza Italia pieno sostegno all'Ucraina, eroi che non si arrendono all'orrore della guerra»

«Il popolo ucraino ha vinto il Premio Sacharov 2022. Eroi che non si arrendono di fronte all'orrore della guerra. Le loro gesta a difesa della democrazia e della libertà saranno per sempre scritte nella storia. Complimenti al Parlamento europeo per la scelta fatta». Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo.

Il popolo ucraino ha vinto il #PremioSacharov 2022. Eroi che non si arrendono di fronte all'orrore della guerra. Le loro gesta a difesa della democrazia e della libertà saranno per sempre scritte nella storia. Complimenti al Parlamento europeo per la scelta fatta. pic.twitter.com/QrrHrCYKeT — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 19, 2022

«Domani - ha aggiunto Tajani in un altro tweet - sarò al Summit del Partito Popolare Europeo per confermare la posizione europeista, filo atlantica e di pieno sostegno all’Ucraina mia e di Forza Italia. In tutte le sedi istituzionali - ha concluso - non è mai mancato il nostro voto a favore della libertà e contro l’invasione russa».