Stadio Roma, Salvini: «Se c'è corruzione giusto che si paghi»

«Io non faccio il giudice nè l'avvocato, se ci sono state corruzioni o errori è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché una delle persona coinvolte la conoscevo personalmente, ci sono anche andato allo stadio insieme, non penso questo configuri un reato. Spero che possa dimostrare la sua innocenza e spero che i cittadini romani comunque vada recuperino un'area ad oggi assolutamente abbandonata alla sicurezza al gioco alla gioia e poi spero che giudici magistrati facciano in fretta il loro lavoro», ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, da Genova, riguardo al'inchiesta sulla stadio della Roma. «Non parlo di calcio, sono in silenzio stampa, perché mi piacerebbe avere un nuovo stadio del Milan come spero che ci sia uno stadio per la Roma», ha anche aggiunto scherzosamente.

Le intercettazioni sulla vicenda dello stadio a Roma? «Non mi preoccupano, assolutamente no», assicura poi il ministro dell'Interno.

