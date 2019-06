Spoglio in corso, primi risultati: a Civita Castellana è fatta per Caprioli, a Tarquinia conduce Giulivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi dati non ufficiali dallo spoglio delle schede elettoriali a Civita Castellana e Tarquinia, dove oggi si è votato per eleggere il sindaco. In entrambi i centri, l'affluenza ha visto un netto calo rispetto al primo turno, intorno al 20%.Nella prima città Franco Caprioli (Lega-Fdi) è avanti di circa 15 punti percentuali su Tonino Zezza (Pd). Il candidato dei salviniani sta già festeggiando con i suoi. Con 12 sezioni su 16 Caprioli è balzato al 70.40%, mentre Zezza è al 29.60Mentre a Tarquinia la percentuale del vantaggio di Alessandro Giulivi (Lega) su Gianni Moscherini (FdI e liste civiche) è all'incirca del 15. Con il 73% delle schede scrutinate il primo si attesta sul 59% contro il 41 di Moscherini.