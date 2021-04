Speranza, mozione di sfiducia in Senato. Il ministro: «Nemico è virus, serve unità». Diretta

Sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. Al via l'aula del Senato che aprirà la discussione. Tre le mozioni presentate: la prima a firma del capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, la seconda del senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit e la terza del senatore Mattia Crucioli di Alternativa C'è.

APPROFONDIMENTI LA MOZIONE Speranza, in Senato si vota la sfiducia al ministro della Salute<

Coprifuoco, maggioranza trova l'intesa: sarà rivisto a metà maggio

«Il nemico è il virus»

«Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione di utilizzare la lotta alla pandemia per ragioni strumentali», ha detto il ministro durante il suo intervento in Aula. «È con amarezza che vedo prevalere invece lo scontro politico, spesso anche alimentando un linguaggio di odio che non può mai essere accettato - ha sottolineato - Si afferma il tentativo di sfruttare l'angoscia degli italiani per miopi interessi di parte: è sbagliato, perché produce danni enormi, non a me o al governo, ma al Paese che deve restare unito in un passaggio delicato».

Unità

«Il Paese deve restare unito in un passaggio così delicato. Questo ci ha chiesto il Presidente Mattarella quando ha proposto a tutti noi di sostenere il nuovo governo Draghi. Questo ho sempre ribadito in ogni mio intervento in Parlamento e questa rimarrà sempre la mia linea: unità, unità, unità!», ha chiosato Speranza.

Contro le mozioni

«Le mozioni indicano che il piano pandemico non è stato aggiornato: fanno riferimento a un lungo periodo in cui ci sono stati 7 governi , tutti i gruppi hanno sostenuto alcuni di questi governo, ed è troppo facile oggi far finta di non vedere. Ho fiducia nel lavoro della magistratura e credo che chiunque abbia avuto responsabilità debba essere pronto a rendere conto delle proprie azioni. Adesso il piano pandemico antifluenzale c'è , quello che non è stato fatto in anno è stato realizzato nel mio mandato», ha sottolineato il ministro. Che poi ha spigato: «Il mancato aggiornamento del piano pandemico antinfluenzale è un tema che va affrontato con grande serietà, evitando di piegarlo alla polemica politica come purtroppo avvenuto nelle ultime settimane. Anche perché è un tema che viene da lontano. Tutte le mozioni sottolineano come il piano non sia stato aggiornato secondo le linee guida dell'OMS per molti anni. Fanno dunque riferimento a 180 mesi durante i quali si sono alternati ben 7 governi, con diverse maggioranze parlamentari. Tutti i gruppi di quest'aula, compresi quelli che hanno sottoscritto le mozioni oggi in discussione, hanno sostenuto alcuni di questi governi. Troppo facile oggi far finta di non vedere. Io ho fiducia e rispetto per il delicato lavoro che sta svolgendo la magistratura».

«Non si fa politica su epidemia»

«Resterò sempre distante dalle polemiche che danneggiano il prestigo dell'Italia e rendono più difficile il lavoro. Comprendo le ragioni della battaglia politica ma la politoica non è un gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini. In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia», ritiene Speranza. Un lungo applauso ha salutato la fine del discorso del ministro della Salute. In piedi tutti i senatori di centrosinistra. Numerosi applausi sono arrivati anche dai banchi della destra.

Meloni su Facebook

«Continueremo a non dare tregua a questo governo finché la follia del coprifuoco non sarà abolita, anche andando contro tutto e tutti. Oggi, in Aula, si voterà la mozione di Fratelli d'Italia per sfiduciare il ministro Speranza: il simbolo e il principale promotore del coprifuoco e della fallimentare gestione dell'emergenza. Voi che dite, la maggioranza lo boccerà come il nostro odg per abolire il coprifuoco, o qualcuno avrà il coraggio di schierarsi con noi?», scrive intanto su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni riferendosi alla mozione di sfiducia.