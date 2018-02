Sparatoria Macerata, Minniti: «Azione individuale. Nessuno pensi di farsi giustizia da solo»

«Siamo di fronte ad una iniziativa criminale individuale preparata e progettata» dallo stesso Traini. Non c'è nulla al momento che faccia pensare ad una iniziativa organizzata

con altri. Lo dice il ministro dell'Interno Marco Minniti, sottolineando invece, che è emerso un

evidente odio razziale: c'è un background di estremismo di destra con chiari riferimenti al fascismo e al nazismo. Quello che è avvenuto ricorda un raid di rappresaglia armata del tutto casuale

. Minniti ha aggiunto che non c'è alcun rapporto tra i feriti e Traini.

La sparatoria di Macerata è un fatto «inaccettabile perchè in una democrazia non è consentito a nessuno di farsi giustizia da solo, anche se in questo caso non c'è nulla che possa richiamarci ad un'idea di giustizia», ha quindi continuato Minniti, sottolineando che su questo fronte lo Stato «non transige: non è argomento di dibattito politico».

