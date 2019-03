di Mario Ajello

Youtrend pubblica la super-media deipolitici e questa settimana è illa notizia. Si legge nel report: «Non si ferma la discesa del. Anche questa settimana (e ormai è la terza consecutiva) la nostra Supermedia dei sondaggi registra un calo su base quindicinale superiore a un punto (-1,3%) per il M5S. Una tendenza fin troppo costante e intensa per essere una semplice oscillazione statistica». Il partito di Luigi Di Maio nelle ultime settimane sta effettivamente perdendo non pochi consensi, e oggi vale il 22,3%.Al primo posto resta la Lega di Matteo Salvini, che continua a valere all’incirca un terzo dei voti (33,2%). La sorpresa in positivo questa settimana è per il Partito Democratico, che forse beneficia del cosiddetto “effetto primarie” (in particolare la mobilitazione che precede gli ultimi giorni prima del voto ai gazebo) e cresce di un punto e mezzo in due settimane, raggiungendo il 19,1%.