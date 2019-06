Continua la corsa della Lega: per Swg Salvini è al 37,3 %, i 5Stelle fermi al 18%, il Pd secondo al 22,6%

Continua la corsa di Matteo Salvini. In base al sondaggioo settimanale per La7 di Swg, la Lega è salita al 37,3% in crescita dello 0,3% rispetto a una settimana fa e di tre punti rispetto alle elezioni europee del 26 maggio.

Il M5s è dato in calo al 18% con un meno 0,3% rispetto a sette giorni fa.



Secondo i dati della Swg, al secondo posto si piazza il Pd con il 22,6% e un + 0,1% rispetto a una settimana fa. Forza Italia, stabile, viene dato al 6,6%; a seguire Fratelli d'Italia al 6,5% (-0,2); +Europa al 2,8% (+0,1%), Verdi al 2,7% (+0,1%), Sinistra all'1,6% (-0,1%).

