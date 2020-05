Partiti, sondaggio Ixè Cartabianca: Lega giù (24,9%) a due punti dal Pd (22,9). Italia Viva 2,6% (-0,3)

Accelera la flessione della, che scende al 24,9% dal 25,6, ad appena 2 punti dal, ormai stabile da qualche settimana al 22,9%. Nell'area di centro destra, sale di quasi due punti(13,8% dal 12), mentre la linea più moderata pare penalizzare Forza Italia, che dopo varie settimane di crescita, perde lo 0,7 e si riporta al 7,2% dal 7,9. Si rafforza, invece, il Movimento 5 Stelle, toccando il 16,8% dal 16,4. È quanto emerge da unIxè perCalo generale, infine, per le liste minori del centro sinistra con la Sinistra al 2,8 dal 3,2 e Iv al 2,6 dal 2,9. Metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo ñ3,10%); periodo di rilevazione: dal 4 al 5 maggio 2020.