Ixe e la fiducia nei leader: Conte primo, Salvini secondo

Giuseppe Conte è il leader politico che gode della maggiore fiducia degli italiani, secondo un sondaggio Ixe per l'Huffington Post.Il presidente del Consiglio con il 53% - somma di chi ha abbastanza fiducia e chi ne ha molta - precede il leader della Lega, vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini con il 46%, in crescita rispetto al 37-39% di aprile-maggio. Al terzo posto l'ex premier Pd Paolo Gentiloni, ora deputato, anch'egli in costante salita e che con il 39% migliora la prestazione di maggio (36%). Quarto il capo politico M5S, vicepremier e ministro del Lavoro-Sviluppo Luigi Di Maio al 36%, in risalita rispetto a maggio e sugli stessi livelli di aprile. Seguono il segretario reggente del Pd e deputato Maurizio Martina con il 24% in crescita rispetto al 23% di maggio, il 'garantè cinquestelle Beppe Grillo al 23%, in calo su aprile (24%), ma in recupero rispetto a maggio (21%). Quindi il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in calo costante al 20% rispetto al 23% di aprile e l'ex segretario Pd Matteo Renzi, ora senatore, più o meno stabile al 18% (a maggio era al 17%).L'Ixé ha realizzato un'indagine quantitativa campionaria su mille casi, con margine d'errore massimo 3,10%), su popolazione italiana maggiorenne, rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a genere, età, zona di residenza, e comportamento di voto alle Politiche 2018. Il metodo di raccolta dati prevede integrazione di interviste telefoniche, su utenze fisse (Cati), e mobile (Cami), e di interviste on line (Cawi). Il periodo di rilevazione va dal 14 al 16 giugno scorsi.